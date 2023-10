Nikač savladao Đakašova

Podgorica, (MINA) – Crnogorski šahista, Predrag Nikač, pobijedio je danas Kuralbaja Đakašova iz Uzbekistana, u petom kolu Svjetskog pojedinačnog prvenstva za osobe bez i sa smetnjama vida na Rodosu.

Branilac trofeja upisao je četvrti trijumf i nastavio borbu za visok plasman.

Savladao je na Rodosu i Marjana Štimeca iz Slovenije, Serika Maklušova iz Kazahstana i Španca Oskara Saeza Gabikagogeaskoa.

Jedini poraz doživio je juče od prvog nosioca, poljskog velemajstora Marčina Tazbira.

Nikač je protiv Đakašova slavio bijelim figurama.

Igrana je sicilijanska odbrana, a Nikač je na lijep način realizovao prednost koju je stekao u otvaranju i ostao u trci za nabolji plasman.

Đakašov je upisao prvi poraz na šampionatu, nakon tri pobjede i remija.

Nikač, koji je postavljen za trećeg nosioca, brani titulu prvaka svijeta, osvojenu prije četiri godine u Kaljariju.

Na Rodosu za medalju bori se 80 šahista.

Turnir se igra po švajcarskom sistemu devet kola i 40 poteza za dva sata po igraču, plus po sat do kraja partije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS