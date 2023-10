Nikač od sjutra na SP na Rodosu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski šahista, Predrag Nikač, učestvovaće na Svjetskom pojedinačnom prvenstvu za osobe bez i sa smetnjama vida, koje će od sjutra do 17. oktobra biti održano na Rodosu.

Nikač, koji brani zlato iz Kaljarija, postavljen je za trećeg nosioca, a za medalju boriće se u konkurenciji 80 šahista.

Turnir se igra po švajcarskom sistemu devet kola i 40 poteza za dva sata po igraču, plus po sat do kraja partije.

Nikač u karijeri, osim medalje iz Kaljarija 2019, ima još dva velika odličja – zlatne medalje na prvoj tabli Olimpijadi slijepih i slabovidih 2017. i prvoj tabli prve Paraolimpijade početkom februara u Beogradu.

Najozbiljniji kandidati za zlato biće mu poljski velemajstor Marčin Tazbir i izraelski FIDE majstor Aleksej Strelcov.

Nikač je prvi šampion nezavisne Crne Gore, koji je četiri puta bio državni prvak u redovnom programu.

On se zahvalio Šahovskom savezu, Paraolimpijskom komitetu i Savezu slijepih Crne Gore, koji su mu omogućili da učestvuje na šampionatu i brani titulu na Rodosu.

“Nadam se da ću dostojno reprezentovati svoju državu. Imam izgledne šanse da, ako ne da budem opet prvak, bar osvojim neku od medalja. Upoznat sam sa većinom mojih konkurenata, treći sam nosilac na turniru. U solidnoj sam formi, što sam i pokazao na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu za igrače preko 50 godina. Nadam se dobroj igri i još jednom dobrom rezultatu”, kazao je Nikač.

Nikača će na Rodosu pratiti FIDE majstor Nenad Aleksić.

Partije prvog kola na programu su sjutra u 15 sati.

