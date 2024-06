Nikač i Ivanović remizirali

Podgorica, (MINA) – Crnogorski šahisti Predrag Nikač i Milan Ivanović upisali su remije u sedmom kolu Evropskog prvenstva u konkurenciji slijepih i slabovidih u Rumuniji.

Nikač je remizirao protiv Španca Davida Fernandeza Laga, u meču u kojem je poslije velike borbe u laskerovoj varijanti došlo do podjele poena.

Španski šahista je u izjednačenoj poziciji ponudio remi, što je Nikač prihvatio.

Drugi crnogorski predstavnik Milan Ivanović remizirao je sa predstavnikom Bugarske Petkom Patevim, u meču u kojem je igrana sicilijanska odbrana.

Sjajnim paradama u izgubljenoj poziciji, Ivanović je primorao Pateva na remi.

Nikač se trenutno nalazi na diobi trećeg mjesta sa pet poena, dok se na čelu osamio poljski velemajstor Marčin Tazbir sa šest bodova.

Ivanović je sakupio tri i po boda.

Naredni rival Nikača biće Španac Roberto Klemente Lamero, sa kojim dijeli treću poziciju na tabeli.

Ivanović će se sastati sa Lukom Bulatovićem iz Srbije.

Kolo će obilježiti duel prvoplasiranih, vodećeg Tazbira i Igora Šepeleva iz Ukrajine, koji je sakupio pet i po bodova.

