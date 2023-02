Neriješeno u Lajpcigu, minimalan trijumf Intera

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Lajpciga i Mančester sitija igrali su večeras neriješeno 1:1, u prvom meču osmine finala Lige evropskih šampiona.

Gosti su poveli golom Rijada Mareza u 27. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Joško Gvardiol u 70. minutu.

Inter je u Milanu pobijedio Porto 1:0, a odlučujući pogodak postigao je Romelu Lukaku u 86. minutu.

Real je juče na Enfildu savladao Liverpul 5:2, dok je Napoli u Frankfurtu slavio protiv Ajntrahta 2:0.

Prošlog utorka Bajern je u Parizu pobijedio Pari Sen Žermen 1:0, dok je Milan na San Siru slavio protiv Totenhema 1:0.

Dan kasnije, Borusija je u Dortmundu savladala londonski Čelzi 1:0, dok je Benfika kao gost trijumfovala protiv Briža 2:0.

Revanš mečevi biće odigrani 7, 8, 14. i 15. marta.

