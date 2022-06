Nenov pojačao Sutjesku

Podgorica, (MINA) – Bugarski fudbaler Julijan Nenov novi je član Sutjeske, saopšteno je iz nikšićkog kluba.

Navodi se da Nenov igra na poziciji krilnog napadača, a u Sutjesku dolazi iz Boteva kao slobodan igrač.

U prethodnoj sezoni, kao kapiten svog tima, odigrao je 28 utakmica, postigao osam golova i sešt asistencija.

Profesionalnu karijeru počeo je 2012. godine u ekipi CSKA iz Sofije, nakon toga promijenio nekoliko klubova u Bugarskoj, da bi prethodne dvije sezone bio član Boteva.

Nenov je prošao sve mlađe selekcije Bugarske, a igrao je i za mladu reprezentaciju svoje države.

Sutjeska je, prije Nenova, angažovala tandem iz Zete – Srđana Krstovića i Ognjena Đinovića i Adrijana Rudovića iz Dečića.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS