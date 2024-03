NBA: Ubjedljiv poraz Čikaga

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Čikaga poraženi su od Los Anđeles Klipersa 127:92, u jutros odigranom meču NBA lige.

Dalas je do pobjede vodio Luka Dončić sa 27 poena, 14 asistencija i 12 skokova.

Istakao se i centar Danijel Gaford sa 20 poena uz pogođenih svih devet šuteva iz igre.

U ekipi ČIkaga, crnogorski centar Nikola Vučević meč je završio sa 13 poena, šest skokova i dvije asistencije.

Denver je slavio protiv Toronta 125:119 i ostvario treću uzastopnu pobjedu.

Najzaslužniji za trijumf bio je Nikola Jokić sa 35 poena, 17 skokova i 12 asistencija.

To je njegov 21. tripl-dabl učinak u sezoni, a 126. u karijeri.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Detroit – Šarlot 114:97

Klivlend – Finiks 111:117

San Antonio – Golden Stejt 102:112

Portland – Boston 99:121

