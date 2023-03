NBA rezultati – Vučević dobar u porazu Čikaga

Podgorica, (MINA) – Čikago, čiji je član crnogorski košarkaš Nikola Vučević, poražen je od Toronta 104:98, u jutros odigranom meču NBA lige

Vučević je meč završio sa 23 poena, a imao je i pet skokova.

Toronto su do pobjede vodili Paskal Siakam sa 20 i Geri Trent sa 19, dok je Ou Džej Anunobi meč završio sa 17 koševa.

U ekipi Čikaga istakao se i Zek Levin sa 17, dok je Demar Derozan dodao 13 poena.

Seriju dobrih rezultata nastavio je Milvoki, koji je savladao Bruklin 118:104 i ostvario 15. uzastopni trijumf.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći

rezultati:

Atlanta – Vašington 116:119

Bruklin – Milvoki 104:118

Memfis – Los Anđrles Lejkers 121:109

Hjuston – Denver 112:133

Oklahoma – Sakramento 117:123

Dalas – Indijana 122:124

Juta – San Antonio 94:102

Golden Stejt – Portland 123:105

Los Anđeles Klipers – Minesota 101:108

