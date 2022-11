NBA rezultati – Poraz Dalasa u Milvokiju

Podgorica, (MINA) – Slovenački košarkaš Luka Dončić bio je najefikasniji u porazu Dalasa od Milvokija 124:115, u jutros odigranom meču NBA lige.

Dončić je meč završio sa 27 poena, a imao je i 12 asistencija i pet skokova.

Milvoki je do pobjede, 14. ove sezone, vodio Janis Janis Adetokunbo sa 30, dok je Grejson Alen dodao 25 poena.

Branilac trofeja, Golden Stejt, bio je ubjedljiv protiv Minesote 137:114.

To je treća uzastopna, ukupno 11. pobjeda Golden Stejta, ove sezone.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Stef Kari sa 25, Džordan Pul je ubacio 24, a Klej Tompson 21 poen.

U poraženoj ekipi bolji od ostalih bili su Entoni Edvards sa 26 i Karl Entoni Tauns sa 21 poenom.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Bruklin Portland 111:97

Los Anđeles Klipers – Indijana 114:100

Atlanta – Majami 98:106

Boston – Vašington 130:121

Detroit – Klivlend 94:102

Njujork – Memfis 123:127

Orlando – Filadelfija 103:133

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS