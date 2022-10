NBA rezultati – Poraz Čikaga, Vučević skroman

Podgorica, (MINA) – Čikago, čiji je član crnogorski košarkaš Nikola Vučević, poražen je od

San Antonija 129:124, u jutros odigranom meču NBA lige.

Vučević je 25 minuta u igri ubacio samo devet poena, uz pet skokova i dvije asistencije.

Domaći tim do pobjede vodio je Keldon Džonson sa 33 poena.

Istakao se i Jakob Peltl sa 21 poenom i 13 skokova.

U ekipi Čikaga, koja je doživjela treći uzastopni poraz, najbolji je bio Demar Derozan sa 33 koša.

On je postao 50. igrač u istoriji NBA sa preko 20.000 poena u karijeri.

U timu Čikaga nije bilo Zeka Lavina zbog povrede koljena.

Denver je slavio protiv Jute 117:101, a Nikola Jokić trijumf je doprinio sa 12 poena i imao 13 skokova.

Dabl-dabl učinak je imao i Jusuf Nurkić (27 poena, 15 skokova) u pobjedi Portlanda nad Hjustonom 125:111.

Na oszalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Detroit – Atlanta 112:136

Orlando – Šarlot 113:93

Boston – Klivlend 123:132

Toronto – Filadelfija 90:112

Vašington – Indijana 117:127

Milvoki – Njujork 119:108

Minesota – Los Anđeles Lejkers 111:102

Finiks – Nju Orleans 124:111

Portland – Hjuston 125:111

