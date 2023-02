NBA rezultati – Poraz Čikaga u Bruklinu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Čikaga poraženi su od Bruklina 116:105, u jutros odigranom meču NBA lige.

Crnogorski košarkaš meč je završio sa dabl-dabl učinkom – 15 poena i 17 skokova.

Bruklin su do pobjede vodili Spenser Dinvidi sa 25 i Sem Tomas sa 20, dok je Džo Heris ubacio 18 poena.

U ekipi Čikaga najbolji je bio Zek Levin sa 38 koševa.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Orlando – Denver 115:104

Atlanta – Finiks 116:107

Los Anđeles Lejkers – Milvoki 106:115

