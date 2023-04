NBA rezultati – Lejkersi u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Los Anđeles Lejkersa plasirali su se u polufinale Zapadne konferencije NBA lige.

Lejkersi su jutros pred svojim navijačima, u šestom meču, savladali Memfis 125:85 i sa 4:2 u seriji izborili nastavak takmičenja.

Lejkerse je do pobjede vodio Dianđelo Rasel sa 31, Lebron Džejms je ubacio 22, dok je Entoni Dejvis meč završio sa 16 poena i 14 skokova, uz pet blokada.

U ekipi iz Tenesija Santi Aldama je bio najbolji sa 16 koševa.

Protivnik Lejkersa u polufinalu biće bolji iz duela Golden Stejta i Sakramenta.

Sakramento je jutros slavio 118:99 i izborio sedmi meč.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Malik Monk sa 28, dok je Dieron Foks dodao 26 koševa, uz 11 asistencija.

U poraženom sastavu bolji od ostalih bili su Stef Kari i Klej Tompson sa 29, odnosno 22 poena.

