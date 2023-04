NBA rezultati – Klipersi bolji od Portlanda

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Los Anđeles klipersa pobijedili su Portland 136:125 i preuzeli peto mjesto u Zapadnoj konferenciji NBA lige.

Kliperse je do pobjede vodio Kavaj Lenard sa 27 poena, Norman Pauel je postigao 23, a Rasel Vestrbuk 20, uz po šest skokova i asistencija.

U Portlandu istakao se Kevin Noks sa 30 koševa, Šejdon Šarp je dodao 26, a Trendon Votford 24 poena.

Minesota je slavila u gostima protiv San Antonija 151:131 i upisala 41. pobjedu u sezoni.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Entoni Edvards sa 33 poena, Karl Entoni Tauns je postigao 22, a Majk Konli 20.

U ekipi San Antonija najbolji je bio Džulijan Šempejn sa 24 koša.

U duelu bez rezultatskog značaja, Juta je pobijedila Denver 118:114, koji je ranije obezbijedio prvo mjesto na Zapadu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS