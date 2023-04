NBA rezultati – Čikago izborio plej-in

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Čikaga poraženi su od Atlante 123:105, ali su zahvaljujući trijumfu Klivlenda protiv Orlanda (117:113) obezbjedili plasman u plej-in NBA lige.

Atlantu su do pobjede vodili Bogdan Bogdanović sa 26, Sadik Bej je dodao 18, a Dežonte Mari 17 poena.

Crnogorski centar Nikola Vučević je upisao 49. dabl-dabl u sezoni – 19 koševa i deset skokova.

U poraženom timu istakli su se i Zek Levin sa 26 i Demar Derozan sa 21 poenom.

Na ostalim utakmicama postignuti su slhedeći rezultati:

Šarlot – Toronto 100:120

Detroit – Majami 105:118

Orlando – Klivlend 113:117

Vašington – Milvoki 128:140

Bruklin – Minesota 102:107

Filadelfija – Boston 103:101

Hjuston – Denver 124:103

Memfis – Portland 119:109

Nju Orleans – Sakramento 103:121

Juta – Los Amđeles Lejkers 133:135

Golden Stejt – Oklahoma 136:125

Finiks – San Antonio 115:94

