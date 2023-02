NBA REZULTATI – Boston trojkom Tejtuma pobijedio Filadelfiju

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Bostona pobijedili su Filadelfiju 110:107, u jutros odigranom meču NBA lige.

Junak trijumfa bio je Džejson Tejtum, koji je 1,3 sekunde prije kraja pogodio šut za tri poena.

Precizan je bio i Džoel Embid sa tri četvrtine terena, ali nije na vrijeme uspio da šutne, pa koš nije priznat.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džejlen Braun sa 26, Tejtum i Derik Vajt su postigli po 18, a Al Horford 15 poena.

U ekipi Filadelfije najbolji j ebio Embid sa 41 poenom i 12 skokova.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Juta – San Antonio 118:102

Memfis – Denver 112:94

Nju Jork – Nju Orleans 128:106

Orlando – Indijana 108:121

Šarlot – Majami 108:103

