Eskobar: Vjerujem da će Crna Gora biti sljedeća članica EU

Podgorica, (MINA) – Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar kazao je da vjeruje da će Crna Gora biti sljedeća članica Evropske unije (EU).

On je to rekao na svom posljednjem brifingu sa novinarima sa pozicije zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju i specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan.

Govoreći o rezultatima koje je postigao na toj funkciji, Eskobar je ukazao na napredak u evropskim integracijama nekoliko država Zapadnog Balkana, posebno ističući one koje su i članice NATO-a.

Prema njegovim riječima, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Albanija su čvrsto na putu članstva u EU.

“Za Crnu Goru zaista vjerujem da će biti sljedeća članica EU”, naveo je Eskobar, dodajući da se nada da će se sve tri države brzo kretati na putu prema Uniji.

On je, odgovarajući na pitanje novinara o Rezoluciji o genocidu u Srebrenici i podjeli koja postoji u Vladi Crne Gore po tom pitanju, kazao da je genocid u Srebrenici činjenica.

“Ne bi trebalo u Evropi da postoji bilo kakva podjela oko tog pitanja”, naglasio je Eskobar.

On je istakao da rezolucija ne pominje nijedan narod ili državu.

“Jednostavno podsjeća ljude da je to istorijska činejnica u vrijeme kada se u regionu može vidjeti porast negiranja genocida i glorifikacije ratnih zločinaca”, naveo je Eskobar.

Prema njegovim riječima, kosponzori vjeruju da je bio važan momenat da se osnaži obilježavanje tog istorijskog događaja.

“Ne bi trebalo da bude bilo kakav izazov, jer ne izdvaja nijednu državu ili etnicitet”, naglasio je Eskobar.

Komentarišući navode o posredovanju SAD-a u predlaganju amandmana na rezoluciju, Eskobar je kazao da Crnoj Gori ne treba medijator da bi se njen glas čuo u Ujedinjenim nacijama (UN).

“Mi smo vidjeli nacrt amandmana koje su predložili, ali oni rade direktno sa predlagačima rezolucije, a to je pravi način”, rekao je Eskobar.

On je naglasio da Crnoj Gori ne treba medijator, jer je ona punopravna i poštovana članica UN-a i, kako je naveo, ima pravo da pregovara sa svojim partnerima u svoje ime.

Komentarišući navode portala Frontlajner da je smijenjen sa funkcije, Eskobar je kazao da su objavljene informacije netačne.

On je, odgovarajući na pitanja novinara o odnosima Srbije i Kosova, ukazao na značaj implementacije Ohridskog sporazuma, ali i posredovanje EU u dijalogu.

Kako je naveo, i Kosovo i Srbija mogu mnogo da dobiju poštovanjem preuzetih obaveza i normalizacijom odnosa.

Eskobar je naglasio da ni Srbija, ni Kosovo nijesu ispoštovali neke od svojih obaveza, dodajući da sporvođenje Ohridskog sporazuma nije trebalo da bude tako teško.

Komentarišući situaciju u Bosni i Hercegovini, on je ukazao na novu generaciju političara u toj državi, navodeći da oni žele da vode BiH u evroatlantsku zajednicu.

Na pitanje novinara o bliskim vezama Srbije sa Rusijom, Eskobar je kazao da bi bilo pogrešno gledati Rusiju kao uzrok problema u regiji.

“Rusija koristi probleme na Zapadnom Balkanu kako bi širila svoj uticaj”, rekao je Eskobar, navodeći da bi se uticaj Rusije mogao suzbiti rješavanjem problema koji godinama muče region.

Prema njegovim riječima, Srbija je dobrodošla u evroatlantsku porodicu, ali za to postoje jasni uslovi.

Kako je poručio Eskobar, pomirenje, vladavina prava i dobri odnosi sa susjedima su neki od uslova.

