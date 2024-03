NBA: Novi poraz Čikaga

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Čikaga poraženi su od Vašingtona 107:105, u jutros odigranom meču NBA lige.

U trećem uzastopnom porazu, Nikola Vučević ubacio je devet poena, a za pola sata igre upisao je i 16 skokova, po tri asistencije, blokade i izgubljenje lopte.

Vašington je do treće vezane pobjede, ukupno 14. u sezoni, vodio Džordan Pul sa 23 poena.

U ekipi Čikaga najbolji je bio Demar Derozan sa 27, poena.

Zvanični šampion, Denver bio je bolji od Memfisa 128:103 i ponovo preuzeo čelnu poziciju na Zapadu.

Najzaslužniji za trijumf bio je Nikola Jokić sa 29 poena, 11 skokova, osam asistencija i tri ukradene lopte.

U ekipi Memfisa Lamar Stivens postigao je 19 poena.

Na Istoku, vodeći Boston poražen je od Atlante 120:118.

Atalanta je nadoknadila zaostatak od 30 poena i slavila trojkom Deandrea Hantera 9,2 sekunde prije kraja.

On je utakmicu završio sa 24, a Bogdan Bogdanović sa 22 poena.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Klivlend – Šarlot 115:92

Njujork – Detroit 124:99

Toronto – Bruklin 88:96

Hjuston – Portland 110:92

San Antonio – Feniks 104:102

Juta – Dalas 105:115

Sakramento – Filadelfija 108:96

Los Anđeles Klipers – Indijana 116:133.

