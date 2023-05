NBA – Boston u finalu Istočne konferencije

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Bostona plasirali su se u finale plej-ofa Istočne konferencije NBA lige.

Boston je pred svojim navijačima, u sedmom meču polufinala, savladao Filadelfiju 112:88 i sa 4:3 u seriji izborio finale.

Junak trijumfa Bostona u sedmom meču bio je Džejson Tejtum sa 51 postignutim poenom.

Imao je i 13 skokova i pet asistencija.

U pobjedničkom timu istakao se i Džejlen Braun sa 25 poena i šest skokova.

Kod Filadelfije najefikasniji bio je Tobajas Heris sa 19, dok je Tajris Meksi dodao 17 poena.

Boston će u finalu Istoka igrati protiv Majamija, a prvi meč biće odigran u noći između srijede i četvrtka.

U finalu Zapadne konferencije rivali će biti Los Anđeles Lejkersi i Denver.

