Muški kata tim za bronzanu medalju na EP

Podgorica, (MINA) – Muški kata tim karate reprezentacije Crne Gore boriće se za bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Gvadalahari.

Tim u sastavu Vladimir Mijač, Arijan Kočan, Kenan Nikočević i Nikola Milić, prvi krug takmičenja završio je kao trećeplasirani u grupi sa 39,1 poenom.

U drugom kolu osvojio je drugo mjesto (39,1), što je bilo dovoljno za borbu za medalju.

Protivnik u nedjeljnom nadmetanju za treće mjesto i pobjedničko postolje biće Engleska.

Drugog osvajača bronzanog odličja odlučiće Francuska i Italija.

Šampion Evrope biće poznat nakon duela Španije i Turske.

Ženski tim, koji nastupa u sastavu Maša Đukanović, Mila Mraković i Džena Canović, takmičenje je završio u prvom krugu kao četvrtoplasirani u grupi (36.5).

U generalnom plasmanu osvojio je sedmo mjesto.

U nastavku drugog takmičarskog dana nastupiće u borbama Matija Bojić (do 60), Andrija Danilović (do 67), Anja Jović (do 50) i Jovana Strujić (do 55).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS