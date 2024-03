Mrvaljević srebrna u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska džudistkinja Jovana Mrvaljević osvojila je drebrnu medalju prvog takmičarskog dana na juniorskog Evropskog kupa u Sarajevu.

Ona je u finalnom meču kategorije preko 78 kilograma poražena od Hrvatice Marceline Vranješ.

Juniorska džudo reprezentativka voljom žrijeba bila je slobodna na startu turnira, dok je

u polufinalnom savladala Jagmur Jilmaz iz Turske.

Bez medalje prvi takmičarski dan završili su Matija Milović (do 60), Refik Bećiragić, Mihailo Senić, Matija Rakočević, Đorđe Perišić i Luka Tadić (do 73) i Aiša Nurković (do 63).

Sjutra će na tatami Petar Pajović, Stevan Nikčević, Andrija Martinović, Stefan Kovinić, Mia Božinović, Vedrana Praščević.

