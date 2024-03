Mrvaljević srebrna, Šutović osvojila bronzanu medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorska džudo reprezentacija prvi takmičarski dan juniorskog Evropskog kupa u Podgorici završila je sa dvije medalje – po jednom strebrnom i bronzanom.

Srebrnu medalju osvojila je Jovana Mrvaljević, dok je bronzana bila Andrijana Šutović.

Mrvaljević je u finalnom meču, kategorije preko 78 kilograma, poražena od Slovenke Tare Janjić.

To je članici nikšićkog Onogošta drugo odličje sa Evropskih kupova ove godine, nakon što je prošle sedmice bil bronzana u sarajevu.

Šutović je u meču za treće mjesto i plasman na pobjedničko postolje u kategoriji do 70 kilograma pobijedila iponom Grkinju Aleksandru Papajanjaki.

Članica Straševine na startu turnira pobijedila je Unu Micić iz Bosne i Hercegovine, dok je izgubila od Britanke Holi Dival.

Evropski kup, koji je okupio 207 takmičara iz 67 država, biće nastavljen sjutra kada su na programu kategorije do 81, 90 i 100 i preko 100 kilograma kod juniora i do 47, 52 i 57 kilograma u konkurenciji juniorki.

