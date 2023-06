Mrvaljević bronzana u Pragu

Podgorica, (MINA) – Juniorska džudo reprezentativka Crne Gore, Jovana Mrvaljević, osvojila je bronzanu medalju na Evropskom kupu u Pragu.

Ona je na startu takmičenja u kategoriji preko 78 kilograma poražena od Oznur Efe iz Turske, koja je plasmanom u finale povukla u repasaž.

Uslijedile su pobjede protiv Mađarice Veronike Odor i Slovenke Niki Norčić za treće mjesto i medalju.

To je njena druga medalja sa Evropskih kupova, nakon što je i sredinom marta u Sarajevu bila bronzana.

Od crnogorskih džudista nastupao je i Petar Radović (do 66), koji je nakon pobjede protiv Njemca Eliasa Ratkea, u drugom kolu poražen od Antora Dvoračeka.

Sjutra će na tatami Stevan Nikčević (do 81), Andrija Martinovic i Petar Goranović koji nastupaju u kategoriji do 100 kilogramag.

Na Evropskom kupu u Pragu učestvuje 365 takmicara iz 27 država svijeta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS