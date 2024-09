MPCFL: Sjutra mečevi osmog kola

Podgorica, (MINA) – Utakmicama osmog kola sjutra će biti nastavljeno takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi.

Vodeća Budućnost igraće u 18 sati na Gradskom stadionu protiv Jedinstvo France, u isto vrijeme u Kotoru sastaće se Bokelj i Mornar, dok će sat ranije početi duel Sutjeske i Jezera u Nikšiću.

Branilac trofeja, Dečić iz Tuzi, u 20 sati biće gost Petrovca na stadionu “Mitar Mićo Goliš”, dok će u premijernom meču, u 15 sati i 30 minuta u Tivtu, rivali biti Bokelj i Mornar.

Budućnost je, nakon sedmog kola, vodeća na tabeli sa 17 bodova.

Drugoplasirani Petrovac osvojio je 14, dok je Dečić treći sa 12 bodova.

Na četvrtom mjestu je Arsenal sa 11 bodova.

