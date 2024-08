MPCFL: Sjutra mečevi četvrtog kola

Podgorica, (MINA) – Utakmicama četvrtog kola sjutra će biti nastavljeno takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (MPCFL).

U derbiju kola, na Trening kampu Fudbalskog saveza, sastaće se Dečić i Mornar, timovi koji su igrali treće kolo Lige konferencija.

Dečić, kojima i utakmicu manje, u prošlom kolu upisao je prvi trijumf, dok je Mortnar bez bodova na startu nove sezone.

Vodeća Budućnost igraće na DG areni protiv Bokelja, koji je, nakon dva startna trijumfa, u prošlom kolu upisao prvi poraz.

Sutjeska će u Nikšiću ugostiti tivatski Arsenal, na stadionu “Mitar Mićo Goliš” rivali će biti Petrovac i Jezero, dok će se u Bijelom Polju sastati Jedinstvo Franca i Otrant-Olimpik.

Sve utakmice, osim na DG areni koja je zakazana za 20.45, počeće u 20 sati.

