MPCFL: Sjutra mečevi 26. kola

Podgorica, (MINA) – Utakmicama 26. kola sjutra će biti nastavljeno takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (MPCFL).

Vodeća Budućnost igraće u Baru, u 17 sati i 30 minuta, protiv Mornara, koji sa Sutjeskom dijeli treće mjesto na tabeli.

Sutjesku, dva i po sata ranije, očekuje gostovanje Dečiću u podgoričkom naselju Zlatica.

Nedjeljni program otvoriće duel Mladosti i Arsenala, u 14 sati na DG areni, u 15 počeće meč u Pljevljima, između Rudara i Jezera, dok je za 17 sati zakazan duel Petrovca i Jedinstva.

Budućnost je vodeća na tabeli sa 47 bodova i ima jedan više od drugoplasiranog Dečića.

Sutjeska i Mornar osvojili su po 39, dok je peto Jezero sa 36 bodova.

