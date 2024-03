MPCFL: Sjutra mečevi 25. kola

Podgorica, (MINA) – Utakmicama 25. kola sjutra će biti nastavljeno takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (MPCFL).

Vodeći Dečić igraće u Beranama, u 18 sati, protiv Jezera.

Budućnost će se, tri sata ranije u Bijelom Polju, sasati sa Jedinstvom, dok će Sutjeska u Nikšiću ugostiti Mladost.

Za 15 zakazan je i duel Arsenala i Petrovca u Tivtu, dok će sat ranije početi utakmica u Pljevljima, između Rudara i batrskog Mornara.

Dečić je vodeći na tabeli sa 45 bodova i ima jedan više od drugoplasirane Budućnosti.

Mornar je treći sa 38, četvrta je Sutjeska sa 36, dok bod manje ima Jezero na petom mjestu.

