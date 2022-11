MPCFL – Sjutra mečevi 15. kola

Podgorica, (MINA) – Utakmicama 15. kola sjutra će biti nastavljeno takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (MPCFL).

U derbiju kola Dečić će u 17 sati, na stadionu OFK Titograda, ugostiti Sutjesku.

Vodeća Budućnost, sat ranije na Gradskom stadionu, igraće protiv tivatskog Arsenala, a u isto vrijeme počeće i duel Mornara i plavskog Jezera u Baru.

Za 14 sati zakazan je meč između Rudara i Petrovca u Pljevljima, dok će se u 15 sastati Iskra i Jedinstvo Franca u Danilovgradu.

Budućnost je, nakon 14. kola, vodeća na tabeli sa 25 bodova.

Sutjeska i Dečić osvojili su po 24, dok bod manje ima Arsenal.

Na petom mjestu je Petrovac sa 21, dok je šesto Jezero sa 19 bodova.

