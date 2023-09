MPCFL rezultati – Sutjeska ubjedljiva protiv Dečića

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske pobijedili su večeras u podgoričkom naselju Stari aerodrom ekipu Dečića 4:0, u posljednjem meču osmog kola Meridianbet Prve crnogorske lige.

Nikšićki tim do pobjede, tek druge ove sezone, vodili su Dušan Vuković u 27. i 46, Milan Mirosavljev u 33. i Darjan Šušić u drugom minutu sudijske nadoknade vremena.

Ekipa iz Tuzi i treći uzastopni meč ostala je bez pobjede, od kojih je dva izgubila.

Obje ekipe nakon ovog kola imaju po 11 bodova.

Na jučerašnjim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Mornar – Budućnost 0:0, Rudar – Jezero 0:1, Mladost – Arsenal 2:1 i Petrovac i Jedinstvo 1:1.

Budućnost i Jezero dijele prvo mjesto na tabeli sa po 15 bodova.

Petrovac je treći sa 13, dok su po 11 bodova osvojili Sutjeska i Dečić.

