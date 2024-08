MPCFL rezultati – Remi Sutjeske i Dečića, pobjede Arsenala, Bokelja i Otrant-Olimpika

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske i Dečića igrali su u Nikšiću 1:1, na startu nove sezone Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Domaćin je poveo golom Nikole Janjića u 28. minutzu.

Konačan rezultat postavio je efektnom pogotkom Augusto Čagas u 59. minutu.

Pobjede na startu nove sezone ostvarili su tivatski Arsenal i novi prvoligaši kotorski Bokelj i Otrant-Olimpik iz Ulcinja.

Arsenal je na trening kampu Fudbalskog saveza pobijedio Jedinstvo 2:1, golovima Marka Merdovića u 56. i Damjana Mugoše u 80. minutu.

Jedini pogodak za bjelopoljski tim postigao je Srđan Šćepanović u 70. minutu.

Domaći teren odbranio je Bokelj, koji je u Kotoru savladao Jezero 2:0.

Do prvih bodova povratnika u društvo najboljih vodili su Vladan Kordić u 25. i Dejan Pepić u 59. minutu iz penala.

Istorijski trijumf upisao je Otrant-Olimpik, koji je u Baru slavio protiv Mornara 1:0.

Pobjednika je odlučio pogodak Anđela Rudovića u osmom minutu.

U posljednjem meču ovog kola, u utorak na DG areni, sastaće se Budućnost i Petrovac (20.00).

