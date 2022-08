MPCFL rezultati – Budućnost ubjedljiva protiv Arsenala, prvi trijumf Jedinstva France

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti i Jedinstva France ostvarili su pobjede u šestom kolu Meridian Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Budućnost je u Kotoru savladala tivatski Arsenal 4:0 i ostvarila treći trijumf ove sezone.

Do pobjede došla je golovima Stefana Miloševića u 19. i 61, Zorana Petrovića u 76. i Vasilija Adžića u 88. minutu.

Jedinstvo je u Bijelom Polju savladalo ekipu Iskre iz Danilovgrada 2:1.

Bjelopoljski klub do prve pobjede ove sezone došao je golovima Alije Krnića u 38. i Luke Đorđevića u 83. minutu.

Jedini pogodak za Iskru postigao je Vladimir Boljević u 85. minutu.

Iskra je i poslije šestog kola bez pobjede, sa samo dva osvojena boda.

Na jučerašnjim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Sutjeska – Dečić 3:0, Jezero – Mornar 3:1 i Petrovac – Rudar 0:0.

Dečić i Jezero, nakon šestog kola, dijele čelnu poziciju sa po 13 bodova.

Bod manje ima Petrovac, dok su po deset osvojili Sutjeska i Budućnost.

