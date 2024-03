MPCFL rezultati – Neriješeno u Nikšiću, Mornar srušio lidera

Podgorica, (MINA) – Derbi Sutjeske i Budućnosti završen je bez pobjednika, pa je Dečić uprkos porazu ostao na čelu tabele i nakon 23. kola Meridianbeta Prve crnogorske lige.

Sutjeska i Budućnost igrali su u Nikšiću 1:1.

Podgorički tim poveo je golom Tonćija Mujana u 23. minutu.

Bod domaćinu donio je Veljko Batrović u 70. minutu.

Mornar je na DG savladao areni lidera šampionata, ekipu Dečića iz Tuzi, 1:0.

Odlučujući pogodak, za deveti trijumf ove sezone, postigao je Danijel Nikolić u 76. minutu.

Dečić je meč završio sa devet igrača, nakon što su crvene kartone dobili Nenad Gavrić u 54. i

Draško Božović u 85. minutu.

Isključen je i fudbaler Mornara, Balša Vukotić, u 86. minutu, jer je sa klupe ušao u teren.

On je počeo utakmicu, ali je zamijenjen sredinom drugog poluvremena.

Mornar je bez poraza u proljećnom dijelu šampionata, a upisao je tri pobjede i remi.

Pobjednika nije bilo u duelu Arsenala i Jedinstvo France, koji su u Tivtu igrali 1:1.

Gosti su poveli golom Harisa Bande u 10. minutu.

Konačan rezultat postavio je Ćetko Manojlović iz jedanaesterca u 39. minutu.

Pobjede su ranije danas ostvarili fudbaleri Mladosti i Petrovca.

Mladost je u Pljevljima, u derbiju začelja, savladala Rudar 2:1.

Mladost je slavila golovima Alekse Maraša u 15. i Ruzvelta Souze Neta u 38. minutu i posljednje mjesto na tabeli ustupila pljevaljskom timu.

Jedini pogodak za Rudar postigao je Aleksa Golubović u 77. minutu.

Rudar je meč završio sa devet igrača, nakon isključenja Milisava Vuksanovića i Anesa Muratovića.

Crveni je u finišu dobio i fudbaler Mladosti Ljubomir Pejović.

U gostima slavio je i Petrovac, koji je u Beranama bio bolji od Jezera 2:0.

Petrovac su do šeste pobjede vodili Slobodan Babić u 65. i Dejan Perović u drugom minutu sudijske nadoknade.

Dečić je vodeći na tabeli sa 42 boda i ima jedan više od drugoplasirane Budućnosti.

Mornar je treći sa 37, dok je četvrta Sutjeska sa 33 boda.

