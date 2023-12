MPCFL rezultati: Mornar bolji od Jezera

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mornara savladali su danas u Baru plavsko Jezero 2:1, u posljednjem meču 18. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige.

Barski tim do šeste pobjede ove sezone vodili su Balša Dubljević u 23. i Demira Škrijelja u 50. minutu.

Jedini pogodak za Jezero, u 27. minutu, postigao je Fakundo Aranda.

Jezero je prekinulo seriju od četiri meča bez poraza i nalazi se na trećem mjestu sa 28 bodova, dok je Mornar peti sa dva boda manje.

Na subotnjim mečevima postignuti su sljedeći rezultati: Petrovac – Budućnost 2:2, Dečić – Arsenal 0:1, Rudar – Sutjeska 1:2 i Mladost – Jedinstvo 2:0.

Posljednje kolo u jesenjem dijelu sezone igra se u subotu i nedjelju.

U subotu se sastaju rivali će biti Rudar – Arsenal (13), Dečić – Jedinstvo (15) i Petrovac – Mornar (16), dok će se u nedjelju sastati Mladost i Budućnost (13), odnosno Jezero i Sutjeska (15).

