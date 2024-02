MPCFL rezultati – Jezero pobijedilo Budućnost, Dečić novi lider

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Jezera izneneadili su na Gradskom stadionu ekipu Budućnosti i omogućili Dečiću da nakon 22. kola preuzme prvo mjesto na tabeli Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Jezero je slavilo protiv Budućnosti 1:0, a odlučujući pogodak postigao je Petar Pavlićević u 68. minutu.

To su prvi bodovi plavskog tima u proljećnom dijelu sezone, nakon poraza od Arsenala i Jezera.

Poraz lidera iskoristio je Dečić, koji je na DG areni savladao Mladost 3:0 i 12. trijumfom preuzeo prvo mjesto na tabeli.

Ekipu iz Tuzi do pobjede vodili su Bojan Matić, čudnim golom u trećem minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena, Matija Božanović u 87. i Oliver Šarkić u 88. minutu.

Slavila je i Sutjeska, koja je u Bijelom Polju bila bolja od Jedinstva 1:0.

Odlučujući pogodak, za sedmi trijumf ove sezone, postigao je Anto Babić u 31. minutu.

Bez golova završen je duel Mornara i Arsenala u Baru, a pobjednika nije bilo ni u meču između

Petrovca i Rudara, koji su na stadionu Mitar Mićo Goliš igrali neriješeno 1:1.

Petrovac je poveo golom Nikole Zvrka u 45. minutu.

Poravnao je i posatvio konačan rezultat Aleksa Golubović, preciznim udarcem u 71. minutu.

Dečić je vodeći na tabeli sa 42 boda i ima dva više od drugoplasirane Budućnosti.

Mornar je treći sa 34, dok su Sutjeska i Jezero sakupili po 32 bod.

Petrovac je šesti sa 26 bodova.

