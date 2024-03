MPCFL rezultati: Dečiću bod u Beranama, Budućnost novi lider

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti iskoristili su remi Dečića i preuzeli prvo mjesto na tabeli nakon 25. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Dečić je u Beranama igrao sa plavskim Jezerom 1:1.

Domaćin je do vođstva došao autgolom Igora Nikića u 81. minutu.

Bod gostima donio je Bojan Matić u trećem minutu sudijske nadoknade.

Budućnost je u Bijelom Polju savladala Jedinstvo 2:1 i upisala 13. pobjedu u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Domaćin je poveo golom Žarka Koraća u 31. minutu iz jedanaesterca. Izjednačio je Stefano Almeida u 72, a pobjedu zvaničnom šampionu donio je Tonći Mujan u 84. minutu.

Do pobjede, nakon preokreta, došla je i Sutjeska, koja je u Nikšiću savladala Mladost 2:1.

Mladost je u vođstvo doveo Aleksa Maraš u 18. minutu.

Poravnao je Đorđe Šaletić u 30, a pogodak, vrijedan tri boda, postigao je Dragan Grivić u 74. minutu.

Sutjeska se tom pobjedom izjednačila na trećem mjestu na tabeli sa Mornarom, koji je u Pljevljima igrao sa Rudarom 0:0.

Pobjednika nije bilo ni u duelu Arsenala i Petrovca, koji su u Tivtu igrali 1:1.

Petrovac je do vođstva došao golom Petra Đuričkovića u 12. minutu.

Konačan rezultat postavio je Ćetko Manojlović iz penala u 44. minutu.

Budućnost je preuzela prvo mjesto na tabeli sa 47 bodova i ima jedan više od Dečića.

Sutjeska i Mornar osvojili su po 39, dok je peto Jezero na 36 bodova.

