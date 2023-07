MPCFL rezultati – Bez pobjednika u Baru i Kotoru

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mornara i Sutjeske igrali su večeras u Baru neriješeno 1:1, u utakmici drugog kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige.

Pobjednika nije bilo ni u duelu Arsenala i Jezera, koji su u Kotoru igrali 2:2.

Mornar je poveo golom Aleksandra Vujačića u 23. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Petar Aničić u 55. minutu.

Jezero je u Kotoru vodilo 2:1, a desetak minuta prije kraja imalo je i igrača više.

Bod tivatskom sastavu donio je Boban Đorđević u prvom minutu sudijske nadoknade iz jedanaesterca.

Jezero je povelo golom Japanca Senage Naokija u 4. minutu.

Izjednačio je, šest minuta kasnije, Vladimir Kašćelan.

Novo vođstvo Jezeru donio je Balša Toškovića u 69. minutu.

Konačan rezultat postavio je Đorđević drugim pogotkom u sezoni.

Pobjede su juče ostvarili fudbaleri Petrovca i Jedinstvo France.

Petrovac je pred svojim navijačima savladao Mladost Lob bet 1:0 i upisao prvu pobjedu ove sezone.

Odlučujući pogodak postigao je Slobodan Babić u 76. minutu.

Prve bodove osvojilo je Jedinstvo Franca, koje je u derbiju sjevera savladalo Rudar 1:0.

Pitanje pobjednika riješio je Alija Krnić u 47. minutu.

Odgođen je duel Budućnosti i Dečića zbog obaveza šampiona na evropskoj sceni.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS