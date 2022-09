MPCFL rezultati: Arsenal iznenadio Dečić, prvi trijumf Iskre

Podgorica, (MINA) – Vodeći timovi Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL), Dečić i Jezero, doživjeli su poraze u sedmom kolu.

Dečić je na pomoćnom terenu trening kampa Fudbalskog saveza poražen od Arsenala 4:2.

Tivatski tim je, golovima Jovana Dašića u 27. i 39. i Borisa Došljaka u 43. minutu, poveo 3:0 i već na poluvremenu najavio iznenađenje.

Dečić je, pogocima Stefana Denkovića u 68. i Fatosa Bećiraja u 76. minutu, smanjio na 3:2.

Nade ekipe iz Tuzi, koja je uoči ovog kola sa Jezerom dijelila prvo mjesto na tabeli, da može do izjednačenja ili preokreta raspršio je Ivan Bulatović u 79. minutu i postavio konačan rezultat.

To je četvrta pobjeda Arsenala, koji je debitantskoj sezoni u Prvoj crnogorskoj ligi ima i tri poraza.

Iskra je u Danilovgradu pobijedila Jezero 2:1 i upisala prvi trijumf ove sezone.

Plavski tim je poveo pogotkom Balše Toškovića u sedmom minutu.

Izjednačio je Žarko Popović u desetom, dok je pobjedu domaćinu donio Damir Kojašević, efektnim pogotkom u 89. minutu.

U 20 sati i 15 minuta počeo je duel Rudara i Sutjeske u Pljevljima.

Za sjutra zakazani su mečevi između Mornara i Petrovca, u 18 sati u Baru, kao i Budućnosti i Jedinstva France na Gradskom stadionu u 20 sati.

