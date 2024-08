MPCFL: Dečić slavio u Kotoru

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića pobijedili su večeras u Kotoru ekipu Bokelja 1:0, u posljednjem meču trećeg kola Meridianbet Prve crnogorske lige.

Zvanični šampion do prvog trijumfa ove sezone došao je golom Saše Balića u 59. minutu.

Bokelj je protiv Bokelja primio prvi gol i upisao prvi poraz ove sezone.

Na jučerašnjim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Arsenal – Budućnost 0:2, Sutjeska – Petrovac 0:2, Mornar – Jedinstvo 1:2 i Otrant-Olimpik – Jezero 3:1.

