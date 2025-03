MPCFL: Budućnost i Petrovac nastavili seriju pobjeda, slavili Otrant-Olimpik, Sutjeska i Jezero

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti i Petrovca nastavili su seriju pobjeda, a tri boda u 23. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL) osvojili su i Otrant-Olimpik, Sutjeska i Jezero.

Budućnost je na DG areni savladala Mornar 2:1 i četvrtim trijumfom zadržala maksimalan učinak u proljećnom dijelu šampionata.

Lider šampionata poveo je golom Ilje Serikova u 38. minutu.

Izjednačio je Balša Sekulić u 58, a konačan rezultat postavio je Igor Ivanović 70. minutu.

Maksimalan je i Petrovac, koji je u Tivtu slavio protiv Arsenala 2:1 i upisao 14. trijumf ove sezone.

Domaćin je poveo golom Jovana Nikolića u 2. minutu.

Poravnao je Savo Arambašić u 30, a pitanje pobjednika riješio je Zoran Petrović u 81. minutu.

Otrant-Olimpik je na Trening kampu Fudbalskog saveza savladao Dečić 2:0.

Dvostruki strijelac u drugom trijumfu u proljećnom dijelu, ukupno petom ove sezone, bio je Petar Vukčević u 52. i 73. minutu.

Sutjeska je u Kotoru, nakon preokreta, pobijedila Bokelj 2:1 i upisala osmi trijumf ove sezone.

Domaćin je poveo golom Dejana Pepića u 15. minutu.

Izjednačio je Igor Pajović u 32, dok je potpuni preokret i ispostaviće se pobjedu, drugu uzastopnu, ekipi iz Nikšića donio Bojan Damjanović u prvom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena.

Jezero je u Beranama slavilo protiv Jedinstvo France 3:1 i prekinulo seriju od četiri poraza.

Plavski tim do četvrte pobjede ove sezone vodili su Mihailo Perović u 42. i 69. iz penala i Nikola Jovićević iz penala u prvom minutu sudijske nadoknade.

Dvostruki strijelac za Jedinstvo bio je Aldin Mušović u 36. i petom minutu sudijske nadoknade.

Budućnost je, nakon 23. kola, vodeća na tabeli sa 57 bodova.

Drugoplasirani Petrovac ima 45, Bokelj je sa utakmicom manje osvojio 33, dok je četvrti Dečić sa 31 bodom i utakmicom manje.

Sutjeska je peta sa 30 bodova.

