MPCFL baraž – Rudar izborio opstanak

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Rudara i naredne sezone igraće u Meridianbet Prvoj crnogorskoj ligi.

Rudar je danas u Pljevljima, u revanš meču baraža za popunu Prve lige, savladao Kom 2:1.

Prvi duel u podgoričkom naselju Zlatica završen je neriješeno 1:1.

Pljevaljski tim do pobjede i opstanak vodili su Aleksa Golubović u 10. i Stefan Radojičić u 19. minutu.

Konačan rezultat postavio je Ajumu Nišimura u drugom minutu sudijske nadoknade.

Za opstanak, odnosno viši rang u 19 sati igraju Berane i Mornar, koji je pred svojim navijačima slavio 2:0.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS