Mornar sjutra protiv Pakša

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mornara igraće sjutra u Pakšu sa istoimenim mađarskim timom prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Barski tim, debitant na evropskoj sceni, u prva kola eliminisao je Dinamo Tbilisi i Radnički iz Kragujevca.

Mađarski predsatvnik sezonu je počeo u kvalifikacija za Ligu Evrope, ali je u dvomeču bolji bio rumunski Kornivul.

U kvalifikacijama za Ligu konferencija eliminisao je AEK iz Larnake, 5:0 u ukupnom skoru.

Dolazi iz gradića sa oko 20 hiljada stanovnika, udaljenog oko 120 kilometara od Budimepšte, a mečeve igra na stadionu kapaciteta 4.500 sjedišta.

Zanimljivo je da je Pakš klub čija je politika dovođenje isključivo domaćih igrača.

Utakmica će početi u 19 sati.

Revanš je naredne sedmice u Podgorici.

Drugi crnogorski predstavnik, Dečić iz Tuzi, u četvrtak će biti gost Helsinkija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS