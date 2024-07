Mornar pobijedio Dinamo iz Tbilisija

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mornara pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Dinama iz Tbilisija 2:1, u prvoj utakmici prve runde kvalifkacija za Ligu konferencija.

Barski tim u debiju u međunarodnim takmičenjima upisao je pobjedu, a do nje je došao golovima

Marka Đurišića u 20. i Milana Vušurovića u 23. minutu.

Konačan rezultat postavio je Nikolas Ugrekelidze u petom minutu sudijske nadoknade.

Mornar je meč završio sa igračem manje, nakon što je

zbog neopreznog starta u duelu sa Sabom Kvadagijanijem, crveni karton dobio Ermin Seratlić .

Revanš je na programu narednog četvrtka u Tbilisiju.

Mornar će, ukoliko eliminiše Dinamo, u drugoj rundi igrati protiv Radničkog iz Kragujevca.

