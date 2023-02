Mornar Barsko zlato u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata igraće u polufinalu završnog turnira Kupa Crne Gore.

Mornar je večeras u Podgorici, u četvrtfinalnom meču, savladao SC Derbi 103:98.

Barski tim do pobjede vodio je Nemanja Vranješ sa 30, dok su po 23 poena ubacili Marko Pecarski i Antonio Vranković.

U podgoričkom timu, koji je u posljednjoj četvrtini imao 11 poena prednosti, bolji od ostalih bili su Andrija Slavković sa 21, Emir Hadžibegović 19 i Zoran Vučeljić sa 18 poena.

Mornar će u polufinalu igrati sa boljim iz večerašnjeg duela Budućnost Volija i Sutjeske.

U drugom polufinalu sastaće se Podgorica i Milenijum Kodio.

Podgorica je u Bemaks areni, u četvrtfinalnom meču, savladala Dečić 80:79.

Do pobjede došla je zahvaljujući seriji od 7:0 i poenima Marka Kljajevića u posljednjoj sekundi.

Milenijum Kodio nastup u polufinalu izborio je pobjedom protiv ekipe Pljevalja 96:63.

Polufinalni dueli na programu su sjutra.

Za finale sjutra će igrati i košarkašice, a rivali će biti Podgorica i Budućnost Bemaks (12), kao i Nikšić i Novi 87 (14.30).

Finalni mečevi na programu su u četvrtak.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS