Mladost zadržala čelnu poziciju, Rudar prekinuo seriju bez pobjede

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mladosti upisali su nova tri boda i zadržali čelnu poziciju, a u 11. kolu Druge crnogorske lige slavio je i Rudar i prekinuo seriju od pet mečeva bez pobjede.

Mladost je na DG areni savladala Lovćen 1:0 i zabilježio šesti trijumf.

Odlučujući pogodak postigao je Nobiraki Deiransupens u 89. minutu.

Rudar je u Pljevljima savladao Podgoricu 5:2 i zadržao drugo mjesto na tabeli.

Rudar je golovima Vuka Popovića u 6, Ognjena Kasalice u 20. i Vojina Pavlovića u 26. i 33. minutu poveo 4:0.

Gosti su preko Ognjena Batrovića u 39. i Miloša Krkotića u 65. smanjio na 4:2, a konačan rezultat postavio je Stefan Golubović u drugom minutu sudijske nadoknade.

Igalo je nakon velikog preokreta pobijedilo Ibar 3:2.

Tim iz Rožaja bio je pred pobjedom, vodio je 2:1 do samog finiša, ali je na kraju ostao bez boda.

Igalo je do vođstva došlo pogotkom Stefana Puletića u 12. minutu.

Izjednačio je Mirzet Murić u 23, a samo pet minuta kasnije donio je preokret.

U samom finišu Boris Došljak je poravnao u 85. minutu, dok je Aldin Adžović iz jedanaesterca u trećem minutu nadoknade postavio konačnih 3:2.

Ogroman trijumf u borbi za opstanak upisala je Iskra, savladala je Grbalj u gostima 2:0.

Do treće pobjede došla je golovima Petra Tadića u 6. i Stefana Kneževića u 19. minutu.

Slobodna je bila ekipa Koma.

