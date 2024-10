Mladost ubjedljiva, prvi trijumf Koma

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mladosti pobijedili su danas u Danilovgradu ekipu Iskre 3:0, u utakmici deetog kola Druge crnogorske lige.

Lidera šampionata do pete pobjede ove sezone ove sezone vodili su Anđelko Jovanović u 25. iz jedanaesterca, Igor Vukčević u 62. i Nikola Ukšanović u 64. minutu.

Prvi trijumf upisao je Kom, koji je u podgoričkom naselju Zlatica savladao Rudar 1:0.

Pitanje pobjednika riješio je Vuk Ajković u četvrtom minutu.

Kao gost slavio je Grbalj, koji je u Rožajama savladao Ibar 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Andrija Vukoje u 82. minutu.

Pobjendika nije bilo u duelu Podgorice i Igala, koji su na DG areni igrali 1:1.

Domaćin je poveo golom Vojina Jeknića u devetom minutu iz jedanaesterca.

Konačan rezultat postavio je Jovan Popović u 50. minutu.

U ovom kolu slobodni su bili fudbaleri Lovćena.

