Mlada vaterpolo reprezentacija na SP sa Španijom, Italijom i Hrvatskom

Podgorica, (MINA) – Mlada vaterpolo selekcija Crne Gore, igrači do 20 godia, na šampionatu svijeta igraće u grupi A sa Španijom, Italijom i Hrvatskom, odlučeno je žrijebom.

U grupi B igraće Grčka, Srbija, Sjedinjene Američke Države i Mađarska.

Šampionat svijeta, koji je na programu od 10. do 17. junau Bukureštu i Otopeniju, biće odigran po novom formatu.

Najboljih osam selekcija sa prethodnog prvenstva svrstane su u Diviziju 1, po grupama A i B, dok su ostali učesnici u Diviziji 2, koja ima četiri grupe sa po tri tima.

U grupi C su Kanada, Japan, Južna Afrika, u grupi D su Brazil, Kina, Kazahstan, u grupi E Novi Zeland, Peru, Romania, a u grupi F Iran, Australija, Argentina.

Po dvije najbolje ekipe iz grupa A i B direktno će se plasirati u četvrtfinale, dok će Trećeplasirane i četvrtoplasirane reprezentacije iz tih grupa, kao i pobjednici grupa C, D, E i F igrati plej-of mečeve za prolaz među osam najboljih.

Na prethodnom U 20 prvenstvu svijeta, koje je odigrano u Pragu 2021. godine, crnogorska selekcija osvojila je bronzanu medalju, savladavši u borbi za treće mjesto Mađarsku.

Zlatna je pripala Srbiji, a srebrna Italiji.

