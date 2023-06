Mlada reprezentacija sjutra sa Bugarskom

Podgorica, (MINA) – Mlada fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Plovdivu, u prijateljskom meču, sa Bugarskom.

Utakmica će početi u 17 sati i 30 minuta.

U junskom ciklusu crnogorski fudbaleri sastaće se i sa Poljskom, u ponedjeljak na DG areni.

Crnogorskim fudbalerima dueli sa Bugarskom i Poljskom u sklopu su priprema za septembarski start kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

Rivali u grupi biće im Švajcarska, Rumunija, Finska Albanija i Jermenija, koja je prvi rival.

