Mlada reprezentacija bez golova protiv Jermenije

Podgorica, (MINA) – Mlada fudbalska reprezentacija Crne Gore igrala je danas u Podgorici protiv Jermenije 0:0, u utakmici u E grupi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorski mladi fudbaleri u lošoj fudbalskoj predstavi meč su završili bez šuta u okvir gola.

U prvom povremenu vrijedan pomena bio je samo pokušaj Nikole Janjića u 30. minutu.

U 67. prvi šut ka golu uputio je Dušan Vuković, a dva minuta kasnije Igor Pajović.

Najbolju prliku za Jermeniju imao je Serob Galštajn u 49. minutu, ali je šutirao preko gola.

Crnogorsku selekciju u martovskom ciklusu kvalifikacija očekuje i duel sa Turskom, u utorak u Podgorici.

