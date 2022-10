Ministarstvo sporta potpisalo ugovore o sufinansiranju sa 23 kluba

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo sporta i mladih potpisalo je danas ugovore sa 23 sportska kluba,

čije će se članarine za djecu sufinansirati iz Budžeta, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Saopšteno je da je ugovorom predviđeno sufinansiranje bavljenja djece sportskim aktivnostima u okviru sportskih klubova.

Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević kazao je da je tim potezom napravljeno dobro rješenje koje će značiti budućim pokolenjima i sportskim radnicima.

“Na našem konkursu javila su se 24 kluba, od kojih jedan nije ispunjavao usove. Ministarstvo će sufinanisirati 70 odsto članarine”, kazao je Lalošević.

On je naglasio da postojeći Zakon o sportu treba mijenjati, posebno u dijelu koji se tiče dječjeg sporta.

Lalošević je istakao da treba olakšati registraciju sportskih klubova.

Prema njegovim riječima, trenutnim Zakonom o sportu Ministarstvo može finansirati samo nacionalne sportske saveze.

On je naglasio da Ministarstvo želi da izmjenama podržimo i manje sportske klubove.

“Na ovaj način pomažemo i roditeljima, djeci, ali i sportskim klubovima u osnaženju dječijeg sporta, da finansijski pomognemo, makar dijelom, onima koji imaju izraženu želju za bavljenje sportom, ali koji nijesu u mogućnosti da to sebi i priušte”, rekao je Lalošević.

On je istakao da je povećavanje broja djece koja se bave sportom poruka da treba ići stazom zdravog, sportskog načina života.

“Ponosan sam i na sportske klubove koji su se prijavili i ispunili uslove konkursa, a koji su time jasno pokazali spremnost i otvorenost da zajednički sa Ministarstvom sporta i mladih razvijaju dječiji sport”, kazao je Lalošević.

