Ministar Adžić uručio pasoš Slobodanu Rubežiću

Podgorica, (MINA) – Ministar Filip Adžić uručio je crnogorski pasoš novom fudbalskom reprezentativcu Slobodanu Rubežiću, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

Rubežić, član škotskog Aberdina, time je i zvanično stekao pravo nastupa u dresu crnogorske reprezentacije.

Adžić je poželio mnogo uspjeha Rubežiću i istakao zahvalnost zbog njegove želje da svojim doprinosom pomogne fudbalskoj reprezentaciji u narednom periodu.

Rubežić će debitovati u današnjem duelu sa Libanom.

