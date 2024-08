Minimalan poraz Dečića u Helsinkiju

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića poraženi su večeras u gostima od Helsinkija 1:0, u prvom meču trećeg kola Lige konferencija.

Odlučujući pogodak postigao je Li Ervin u 49 minutu.

Finski predstavnik poveo je praktično iz prve šanse, nakon udarca Sanderija Hostike, golman Igor Nikić je kratko odbio loptu, Ervin je bio najbrži i ubacio je u mrežu.

Dečić je pružio snažan otpor, imao je nekoliko šansi, ali nije uspio da ih realizuje. Ekipa iz Tuzi imala je i prigovor na neke sudijske odluke.

U 12. minutu Vuk Striković je odlično šutirao nakon centaršuta Džonatana Drešaja, ali je za malo bio neprecizan.

Za malo je neprecizan bio i Lukas Puleia u 20. minutu, dok u 66. nije priznat gol Ognjena Stijepovića jer je sudija signalizirao faul Bojana Matića.

Priliku je imao je Matija Božanović u 83. minutu, on se nakon gužve dobro snašao u šesnaestercu, šutirao pod prečku, ali je finski golman Nijhuis paradom spriječio gol.

U drugom minutu Agusto Čagas je pokušao volejom, ali je finski golman pono ostao nesavladan.

U narednom napadu do gola je mogao i domaćin, ali je Luka Malešević klizećim startom na gol-liniji spriječio domaćina da uveća prednost.

Revanš utakmica na programu je narednog četvrtka u Podgorici.

Bolji iz dvomeča Helskinkija i Dečića u plej-of rundi igraće sa slabijim iz duela trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope između Kalskiva i Borca iz Banja Luke.

