Milvoki bolji od Filadelfije, Klipersima gradski derbi

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Milvokija pobijedili su Filadelfiju 90:88, dok je gradski derbi Los Anđelesa pripao Klipersima, u jutros odigranim mečevima NBA lige.

Pobjednika duela u Vels Fargo centru u Filadelfiji odlučila je trojka Veslija Metjusa 24 sekunde prije kraja.

Milvoki je od početka bio u vođstvu, ali je u odlučujućoj dionici dozvolio domaćinu, sa raspoloženim Džejmsom Hardenom, da se vrati u meč i napravi prokret.

Metjuz je 24 sekunde pogodio tri poena i doveo svoj tim u vođstvo od 89:88.

U uzbudljivoj završnici smušenost Džoela Embida i nepreciznost Hardena omogućili su Milvokiju da sačuva prednost i poenom Bruka Lopeza 1,9 sekundi prije kraja potvrdi pobjedu.

Milvoki je do pobjede vodio Janis Janis Adetokunbo sa 21, dok je Bruk Lopez meč završio sa 17 poena.

U domaćem sastavu najbolji je bio Harden sa 31 košem.

Klipersi su u derbiju Los Anđelesa slavili protiv Lejkersa 103:97.

U pobjedničkom timu šestorica igrača imalo je dvocifren učinak – Pol Džordž i Džon Vol ubacili su po 15, a po poen manje Markus Moris, Ivica Zubac i Kavai Lenard.

Vol se nakon godinu odsustva zbog problema sa ahilovom tetivom vratio na parket, kao i Lenard koji se oporavio od povrede prednjih ukrštenih ligamenata.

Kod Lejkersa bolji od ostalih bili su Loni Voker sa 26, Entoni Dejvis sa 25 i Lebron Džejms sa 20 poena.

Izostao je doprinos Rasela Vestbruka koji je imao šut iz igre 0/11.

